Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Президент России Владимир Путин 18 марта проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По его словам, оно может состояться в течение часа.
Пресс-секретарь президента также отметил, что у главы государства вечером запланирован телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Кроме того, утром 18 марта у Путина уже состоялась беседа с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.