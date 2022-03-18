Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

По его словам, оно может состояться в течение часа.

Пресс-секретарь президента также отметил, что у главы государства вечером запланирован телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Кроме того, утром 18 марта у Путина уже состоялась беседа с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.