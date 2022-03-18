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23 минуты назад

Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Президент России Владимир Путин 18 марта проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, оно может состояться в течение часа.

Пресс-секретарь президента также отметил, что у главы государства вечером запланирован телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Кроме того, утром 18 марта у Путина уже состоялась беседа с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Политика,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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