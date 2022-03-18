Кадыров ответил Байдену, назвавшему Путина «военным преступником»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент США Джо Байден «маньяк, который возомнил себя мировым жандармом». Так в своем Telegram-канале он прокомментировал слова американского лидера, назвавшего главу РФ Владимира Путина «военным преступником».

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«И этот маньяк, возомнивший себя мировым жандармом, имеет наглость давать оценку нашему президенту?! Нет более отъявленного военного и экономического преступника на сегодняшний день среди действующих лидеров стран, чем Джо Байден. Типичный образец авторитарного самоуправца и властолюбивого деспота. Весь цивилизованный мир это прекрасно понимает», — написал Кадыров.

Он отметил, что Байден публично предоставлял доказательства того, как по его «личной инициативе» бомбили Белград, Сирию, а также будучи сенатором наставил на необходимости вторжения в Ирак.

«Именно американское оружие, которое фашисты получают по приказу Байдена, превращает сегодня в руины города Украины и несет смерть мирным жителям», — заявил Кадыров.