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24 минуты назад

«Этот маньяк»: Кадырова возмутили слова Байдена о Путине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент США Джо Байден «маньяк, который возомнил себя мировым жандармом». Так в своем Telegram-канале он прокомментировал слова американского лидера, назвавшего главу РФ Владимира Путина «военным преступником».

Кадыров ответил Байдену, назвавшему Путина «военным преступником»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И этот маньяк, возомнивший себя мировым жандармом, имеет наглость давать оценку нашему президенту?! Нет более отъявленного военного и экономического преступника на сегодняшний день среди действующих лидеров стран, чем Джо Байден. Типичный образец авторитарного самоуправца и властолюбивого деспота. Весь цивилизованный мир это прекрасно понимает», — написал Кадыров.

Он отметил, что Байден публично предоставлял доказательства того, как по его «личной инициативе» бомбили Белград, Сирию, а также будучи сенатором наставил на необходимости вторжения в Ирак.

«Именно американское оружие, которое фашисты получают по приказу Байдена, превращает сегодня в руины города Украины и несет смерть мирным жителям», — заявил Кадыров.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Политика,Джозеф Байден,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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