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41 минуту назад

Кадыров ответил Байдену, назвавшему Путина «военным преступником»

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостейиещё 7

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что президент США Джо Байден, назвавший своего российского коллегу Владимира Путина «военным преступником», потерял остатки рассудка.

Кадыров ответил Байдену, назвавшему Путина «военным преступником»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Байден назвал Путина «военным преступником» По его мнению, 47-й правитель США натворил столько зла, что любого дня из его жизни будет достаточно для привлечения «к самому суровому суду». Кадыров напомнил, что именно Байден «отдавал приказ бомбить Сирию», настаивал на необходимости вторжения в Ирак, а теперь по его приказу на Украину поставляется американское оружие, которое «несёт смерть мирным жителям».

«И этот маньяк, возомнивший себя мировым жандармом, имеет наглость давать оценку нашему президенту?! Нет более отъявленного военного и экономического преступника на сегодняшний день среди действующих лидеров стран, чем Джо Байден», - возмутился глава Чечни.

Ранее высказывание Байдена о президенте Путине прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает RT. По его словам, Такие заявления американского лидера «абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны».

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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