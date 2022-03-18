Кадыров ответил Байдену, назвавшему Путина «военным преступником»

Байден назвал Путина «военным преступником» По его мнению, 47-й правитель США натворил столько зла, что любого дня из его жизни будет достаточно для привлечения «к самому суровому суду». Кадыров напомнил, что именно Байден «отдавал приказ бомбить Сирию», настаивал на необходимости вторжения в Ирак, а теперь по его приказу на Украину поставляется американское оружие, которое «несёт смерть мирным жителям».