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47 минут назад

Лавров заявил, что Китай, Индия, Бразилия и другие страны не станут плясать под дудку США

ТАССТАССиещё 4

Ряд стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Мексику не станут плясать под дудку США, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

Лавров заявил, что Китай, Индия, Бразилия и другие страны не станут плясать под дудку США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием "глобальной деревни" под руководством "шерифа" из Америки - это Китай, Индия, Бразилия, Мексика. Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им дядюшка Сэм скажет сделать", - сказал Лавров.

"Нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек", - добавил он.

Россия по-прежнему готова к сотрудничеству с теми, кто готов действовать на основе взаимоуважения, это относится к странам на востоке, сказал министр.

Политика,Сергей Лавров,
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