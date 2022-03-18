Лавров заявил, что Китай, Индия, Бразилия и другие страны не станут плясать под дудку США

"Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием "глобальной деревни" под руководством "шерифа" из Америки - это Китай, Индия, Бразилия, Мексика. Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им дядюшка Сэм скажет сделать", - сказал Лавров.