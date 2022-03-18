Лавров озвучил рекордное количество антироссийских санкций

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, против России ввели более пять тысяч индивидуальных санкций, что стало рекордом. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лавров отметил, что последний раунд западных санкций на самом деле носит беспрецедентный характер.

«Как сказал президент [Владимир] Путин, мы являемся чемпионами по числу санкций, которые были введены против РФ – более пяти тысяч индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, которые были введены против КНДР и Ирана», - пояснил министр иностранных дел.

Он также подчеркнул, что санкционное давление будет продолжаться, однако Россия уже «к этому привыкла».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, заблокировав в том числе активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

В Россию запрещено поставлять наличные доллары и евро. Евросоюз также заявил о запрете продаж, передачи, поставок или экспорта самолетов и любых компонентов в Россию. Также недоступными для россиян оказались предметы роскоши, автомобили премиум-класса и ювелирные изделия.