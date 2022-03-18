Лавров озвучил рекордное количество антироссийских санкций

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, против России ввели более пять тысяч индивидуальных санкций, что стало рекордом. Об этом пишет РИА Новости.
Лавров отметил, что последний раунд западных санкций на самом деле носит беспрецедентный характер.
«Как сказал президент [Владимир] Путин, мы являемся чемпионами по числу санкций, которые были введены против РФ – более пяти тысяч индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, которые были введены против КНДР и Ирана», - пояснил министр иностранных дел.
Он также подчеркнул, что санкционное давление будет продолжаться, однако Россия уже «к этому привыкла».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, заблокировав в том числе активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.
В Россию запрещено поставлять наличные доллары и евро. Евросоюз также заявил о запрете продаж, передачи, поставок или экспорта самолетов и любых компонентов в Россию. Также недоступными для россиян оказались предметы роскоши, автомобили премиум-класса и ювелирные изделия.
Были введены и персональные санкции против крупных российских бизнесменов, политиков, журналистов. Так, согласно санкционным спискам, опубликованным на сайте британского правительства, предусмотрена блокировка активов олигархов и запрет на въезд в страну. В Европе арестовывают имущество оказавшихся под санкциями россиян и их финансовые активы.