Лавров: РФ устранит угрозу от Украины и больше не будет полагаться на Запад

Россия начала операцию на Украине, чтобы искоренить угрозы для себя, и будет пресекать все попытки дополнительно вооружить Киев - подозрительные грузы на украинской территории станут законной целью для российских военных. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

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Москва, по его словам, готова к возобновлению взаимовыгодного сотрудничества с Западом, но иллюзий, что на западных партнеров можно положиться, больше нет - теперь Россия может рассчитывать только на себя и тех союзников, которые останутся рядом с ней.

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ТАСС собрал основные заявления министра.

Об оружии для Украины

Москва сорвала планы Киева вернуть себе контроль над Донбассом:

"Операция, которая была начата Россией, фактически упредила эту угрозу и не позволила им реализовать запланированное". Еще одна цель операции - "искоренить любую угрозу в отношении Российской Федерации, которая исходит с украинской территории".

Россия не позволит Западу и дальше накачивать Украину оружием - любые подобные грузы на украинской территории "станут законной целью".

Передавать Киеву советские или российские системы противоракетной обороны (ранее украинский президент Владимир Зеленский запрашивал, в частности, комплексы С-300) западные государства не могут, так как соглашения об их использовании не разрешают направлять их в третьи страны.

О будущем отношений с Киевом

"У нас [России и Украины] общая культура, история, подход к жизни, мировоззрение, традиции в семьях и обществе. Я надеюсь, что когда эта аномальная ситуация закончится, постепенно все вернется в прежнее русло. Но все это будет постепенно, это не может быть быстро".

В частности, необходимо время, чтобы избавиться от последствий влияния Запада на Украину: "Усилия наших западных коллег, их попытки сделать из Украины "анти-Россию" предпринимаются уже давно, и они глубоко укоренились в украинском менталитете, особенно у молодого поколения, которое родилось после распада Советского Союза <...> Потребуется время, чтобы избавиться от этого отрицательного наследия".

О мире как "американском салуне"

Происходящее вокруг Украины - это "квинтэссенция западного стратегического курса, а именно: маргинализировать Россию, ее сдержать, положить конец развитию России, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании".

Соединенные Штаты пытаются восстановить однополярный мир - "американскую деревню, может быть, американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего". Европа же практически оставила попытки сохранять стратегическую автономию: "США убедили европейцев, что им известно куда лучше, чем самим европейцам, что именно нужно для безопасности и благополучия Европы".

О будущем отношений с Западом

"Мы не закрываем дверь перед Западом, это они закрывают дверь перед нами". Однако действия западных стран полностью разрушили иллюзию, что Москва может на них положиться: "Теперь мы можем рассчитывать только на себя и на тех союзников, которые останутся стоять рядом с нами. Это главнейший вывод для России в контексте геополитики".

"Когда они опомнятся, когда эта дверь вновь будет открыта, мы посмотрим на предлагаемые проекты сотрудничества, однако мы будем смотреть на них, помня об одном: мы будем сотрудничать с ними, памятуя прекрасно о том, что мы не можем думать, что они надежны, что они являются надежными долгосрочными союзниками".

При этом Москва по-прежнему готова к сотрудничеству "со всеми, кто готов делать это на основе равенства, на основе взаимоуважения, поиска баланса интересов", прежде всего странами, не примкнувшими к США:

"Есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием "глобальной деревни" под руководством "шерифа" из Америки, - это Китай, Индия, Бразилия, Мексика. Я думаю, что это те страны, которые вовсе "не возьмут под козырек", если что-то им дядюшка Сэм скажет сделать".

О санкциях и "информационном терроризме"

Западные санкции против России беспрецедентны, и это еще не конец: "Это санкционное давление продолжится. Они также сейчас угрожают пятой волной санкций, может быть, после этого будет еще одна волна, однако мы к этому привыкли". Москва переживет и эти ограничительные меры:

"Нужно сказать, что санкции всегда только укрепляли нас".

Запад также ведет против Москвы информационную войну, используя "методы информационного терроризма" и вовлекая издания, которые называют себя свободными:

"Мы знаем все кунштюки, которые используют западные государства в отношении информационной войны. Мы давно поняли, что нет такого понятия, как независимое СМИ".