Нарышкин: историки отдадут должное позиции РФ, вынужденной снова бороться с нацизмом

Решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и укреплению безопасности РФ от потенциальной агрессии стало единственно возможным выходом, историки будущего отдадут должное последовательной российской позиции. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Принятое президентом России Владимиром Владимировичем Путиным решение о проведении операции по защите населения Донбасса и укреплению безопасности нашего Отечества от потенциальной агрессии стало единственно возможным выходом из этого тупика. Убежден, что историки будущего отдадут должное принципиальной и последовательной позиции нашей страны, вновь вынужденной выполнять миссию, как и более 75 лет назад, миссию по ликвидации опасного очага неонацизма в Европе, самой опасной и человеконенавистнической идеологии современности", - сказал он в пятницу на круглом столе, посвященном историко-просветительской деятельности в медийном пространстве.