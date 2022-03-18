Нарышкин: историки отдадут должное позиции РФ, вынужденной снова бороться с нацизмом

"Принятое президентом России Владимиром Владимировичем Путиным решение о проведении операции по защите населения Донбасса и укреплению безопасности нашего Отечества от потенциальной агрессии стало единственно возможным выходом из этого тупика. Убежден, что историки будущего отдадут должное принципиальной и последовательной позиции нашей страны, вновь вынужденной выполнять миссию, как и более 75 лет назад, миссию по ликвидации опасного очага неонацизма в Европе, самой опасной и человеконенавистнической идеологии современности", - сказал он в пятницу на круглом столе, посвященном историко-просветительской деятельности в медийном пространстве.