Путин внес в Госдуму кандидатуру на должность главы ЦБ

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка. Об этом говорится в сообщении нижней палаты в Telegram-канале.

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Теперь комитет по финансовому рынку должен внести вопрос переизбрания Набиуллиной на новый срок на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

Набиуллина занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. В 2017 году ее полномочия были продлены на пять лет и истекают 24 июня этого года. Согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать пост главы ЦБ более трех сроков подряд.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин неоднократно давал положительную оценку работе Центробанка.

Ожидается, что после заседания по денежно-кредитной политике 18 марта Эльвира Набиуллина сделает заявление. Выступление состоится в 15:00.