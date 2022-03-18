Медведев назвал условие возвращения иностранных соцсетей

Своими решениями западные медиа существенно сократили аудиторию в России, и теперь, чтобы вернуться, им придется доказать свою независимость и доброе отношение. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Ранее Meta Platforms временно сняла запрет для пользователей принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram «призывать к насилию в отношении россиян и российских солдат» в контексте украинского кризиса. После этого Генпрокуратура РФ заявила, что просит суд признать компанию экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

С 5 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Facebook в России. А с 14 марта по указанию Генеральной прокуратуры начал блокировку Instagram на территории России. Следственный комитет возбудил против компании Meta уголовные дела о публичных призывах к экстремизму и содействию терроризму.

По мнению Медведева, руководители «великой вселенной «Мета» живут в собственной реальности», следуют только своим субъективным правилам, а Россия для них «просто очередной экспериментальный полигон».

«"Хранители" свободы слова на полном серьезе разрешили пользователям своих social media желать смерти российским военным. Их последующие невнятные оправдания, попытки откатить назад вызывали лишь горечь и недоумение», - констатировал он.

Зампредседателя Совбеза России отметил, что Россия не раз обращалась к западным социальным платформам «с требованием удалить ложную информацию или разблокировать легальные и достоверные ресурсы», но в ответ была тишина.