В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
29 минут назад

Хиллари Клинтон призвала освободить арестованную в Москве баскетболистку

Lenta.ruLenta.ru

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон выступила с призывом освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была арестована в Москве. Пост доступен в Twitter-аккаунте политика.

Хиллари Клинтон призвала освободить арестованную в Москве баскетболистку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Свободу Бриттни», — написала бывшая госсекретарь США. Ранее 17 марта Грайнер отказалась оспаривать в суде обвинение в контрабанде наркотиков. Защита американки настаивала на незаконности ареста и просила изменить меру пресечения.

8 марта со словами поддержки в адрес Грайнер выступила конгрессмен Шейла Джэксон Ли. Она заявила, что будет требовать у российской стороны освобождения баскетболистки.

Об аресте Грайнер стало известно 5 марта. Олимпийскую чемпионку задержали в столичном аэропорту. В багаже американки обнаружили наркотические вещества.

Грайнер выступает в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Американка дважды выигрывала золото Олимпиады.

Политика,Бриттни Грайнер,Хиллари Клинтон,УГМК-Холдинг,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители