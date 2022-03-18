Медведев высказался о перспективе возвращения иностранных соцсетей в Россию

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о перспективе возвращения иностранных социальных сетей в Россию. Соответствующий пост появился в пятницу, 18 марта, в его Telegram-канале.
Медведев заявил, что руководители Meta и других технологических компаний живут в собственной реальности.
«Они построили империю и вовлекли в нее миллиарды людей. И управляют ею вне законов и иного государственного регулирования, на основе пользовательских соглашений», — отметил он.
По словам Медведева, западные соцсети своими решениями лишь сократили свою аудиторию в России.
«И теперь, чтобы вернуться, им придется на деле доказать свою независимость и доброе отношение к России и ее гражданам», — написал он.
16 марта сообщалось, что Медведев завел официальный канал в мессенджере Telegram. Уточнялось, что аккаунт верифицирован и получил соответствующую пометку — синюю галочку.