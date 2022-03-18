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54 минуты назад

Медведев высказался о перспективе возвращения иностранных соцсетей в Россию

Lenta.ruLenta.ru

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о перспективе возвращения иностранных социальных сетей в Россию. Соответствующий пост появился в пятницу, 18 марта, в его Telegram-канале.

Медведев высказался о перспективе возвращения иностранных соцсетей в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев заявил, что руководители Meta и других технологических компаний живут в собственной реальности.

«Они построили империю и вовлекли в нее миллиарды людей. И управляют ею вне законов и иного государственного регулирования, на основе пользовательских соглашений», — отметил он.

По словам Медведева, западные соцсети своими решениями лишь сократили свою аудиторию в России.

«И теперь, чтобы вернуться, им придется на деле доказать свою независимость и доброе отношение к России и ее гражданам», — написал он.

16 марта сообщалось, что Медведев завел официальный канал в мессенджере Telegram. Уточнялось, что аккаунт верифицирован и получил соответствующую пометку — синюю галочку.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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