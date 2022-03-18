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1 час назад

В Госдуме нашли способ наказать покинувшие Россию компании

Мария Иванова

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести 10-летний запрет на работу в России для компаний, которые не вернутся на рынок до 1 мая. Об этом сообщает Russia Today.

В Госдуме нашли способ наказать покинувшие Россию компании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фоне украинского кризиса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России (часть из них также заморозили работу в Белоруссии).

В их числе - IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka).

В McDonald's в России работает более 62 тыс. человек, а на предприятиях поставщиков - еще около 100 тыс. В компании заявили, что на время приостановки работы все сотрудники продолжат получать полную зарплату, основанную на среднемесячном годовом доходе.

В IKEA также объявили, что все 15 тыс. сотрудников сохранят свои рабочие места и зарплату.

Однако Федоров считает, что остановившие работу компании «погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределенности в части последующей трудовой деятельности и благосостояния».

Депутат направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову письмо, в котором попросил «оценить целесообразность определения условий возвращения данных компаний: позволить им оперативно восстановить свою деятельность до 1 мая 2022 года или ввести запрет на ведение коммерческой деятельности».

Политика,Евгений Федоров,Максим Решетников,Ikea,Минэкономразвития,Госдума,
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