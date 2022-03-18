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3 часа назад

Европейские политики номинировали Зеленского на Нобелевскую премию мира

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Ряд бывших и действующих европейских политиков выдвинули кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира, следует из публикации на сайте комитета премии. В своем обращении политические деятели просят продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта в связи с происходящими на Украине событиями.

Европейские политики номинировали Зеленского на Нобелевскую премию мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это нужно, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины", - объяснили авторы инициативы.

Из заявления также следует, что номинацией Зеленского европейские политики хотят показать народу Украины, что мир на его стороне. В январе норвежские парламентарии Вервик Булестад и Харек Элвесен номинировали бывшего кандидата в президенты Белоруссии и лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года. Свое решение они объяснили тем, что Тихановская "является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свободу".

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