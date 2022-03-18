Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Посол России в Китае Андрей Денисов и специальный представитель Министерства иностранных дел Китая по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин обсудили сотрудничество двух стран в сфере безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление на сайте МИД КНР.

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Как говорится в сообщении, дипломаты встретились и обсудили условия соглашения 17 марта. Отмечается, что стороны сперва обсудили двусторонние отношения России и Китая, а также двустороннее сотрудничество двух стран в области безопасности и борьбы с терроризмом.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден предупредил руководство Китая о мерах, которые предпримет Вашингтон, если обнаружит причастность Пекина к поддержке действий российских войск на территории Украины. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.