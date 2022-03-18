Россия и Китай обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Посол России в Китае Андрей Денисов и специальный представитель Министерства иностранных дел Китая по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин обсудили сотрудничество двух стран в сфере безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление на сайте МИД КНР.
Как говорится в сообщении, дипломаты встретились и обсудили условия соглашения 17 марта. Отмечается, что стороны сперва обсудили двусторонние отношения России и Китая, а также двустороннее сотрудничество двух стран в области безопасности и борьбы с терроризмом.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден предупредил руководство Китая о мерах, которые предпримет Вашингтон, если обнаружит причастность Пекина к поддержке действий российских войск на территории Украины. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, Байден ясно дал понять, что Китай понесет ответственность «за любые предпринимаемые им действия по поддержке российской агрессии». Блинкен подчеркнул, что Вашингтон призывает все страны принять все возможные меры по воздействию на Москву, чтобы вынудить ее остановить боевые действия на Украине. По его словам, Пекин в данном случае несет особенную ответственность, «представляясь нейтральной стороной».