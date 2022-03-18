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55 минут назад

Небензя обвинил США в «подливании бензина» в конфликт на Украине

Елена Прошина

США лишь «подливают бензина в конфликт», оказывая Украине военную помощь. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

РФ обвинила США в «подливании бензина» в конфликт на Украине
Фото: ReutersReuters

Он напомнил, что Вашингтон объявил о предоставлении Украине оборонной помощи на 1 миллиард долларов. Небензя выразил уверенность, что США лишь усугубляют положение дел на Украине.

«Вы подливаете бензин в этот конфликт. Осознаете ли вы опасность подогревания ситуации на Украине для собственной безопасности?» — сказал Небензя.

Он считает, что Украина была лишь «пешкой в геополитической игре против России».

Кроме того, постоянный представитель РФ при ООН заявил, что Россия не в состоянии эвакуировать на свою территорию всех желающих с Украины. По его словам, России «запрещают это делать украинские власти».

Небензя поделился, что с начала специальной военной операции, стартовавшей по приказу президента России Владимира Путина, на горячую линию Минобороны России поступило свыше 2,5 миллиона запросов от граждан Украины об эвакуации в РФ.

«С сожалением вынуждены констатировать, что пока не получается эвакуировать всех, потому что им запрещают это делать украинские власти», — подчеркнул Небензя.

Политика,Василий Небензя,Владимир Путин,Минобороны России,ООН,
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