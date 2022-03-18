Небензя: радикалы используют людей на Украине как живой щит

Украинские радикалы используют гражданское население в качестве живого щита. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

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Он выразил уверенность, что украинские радикалы в Мариуполе «удерживают жителей в качестве живого щита». По его словам, точно так же поступали нацисты «в осажденном Берлине в 1945 году». Небензя заявил, что украинские радикалы «не дают гражданскому населению эвакуироваться» и размещают тяжелые вооружения рядом с жилыми объектами, что идет вразрез с нормами гуманитарного права.

«Этого ни наши западные партнеры, ни представители секретариата ООН упорно не желают замечать», — подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН.

Кроме того, Небензя заявил, что Мариуполь скрывает доказательства преступлений украинских радикалов. По его словам, причина, по которой украинские военные «цепляются» за этот город, кроется в нежелании «отвечать по заслугам».