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1 час назад

Небензя: радикалы продолжают использовать людей на Украине как живой щит

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Украинские радикалы используют гражданское население в качестве живого щита. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

Небензя: радикалы используют людей на Украине как живой щит
Фото: ReutersReuters

Он выразил уверенность, что украинские радикалы в Мариуполе «удерживают жителей в качестве живого щита». По его словам, точно так же поступали нацисты «в осажденном Берлине в 1945 году». Небензя заявил, что украинские радикалы «не дают гражданскому населению эвакуироваться» и размещают тяжелые вооружения рядом с жилыми объектами, что идет вразрез с нормами гуманитарного права.

«Этого ни наши западные партнеры, ни представители секретариата ООН упорно не желают замечать», — подчеркнул постоянный представитель РФ при ООН.

Кроме того, Небензя заявил, что Мариуполь скрывает доказательства преступлений украинских радикалов. По его словам, причина, по которой украинские военные «цепляются» за этот город, кроется в нежелании «отвечать по заслугам».

Он напомнил, что в ходе событий 2014-2015 годов Мариуполь был одним из главных центров сопротивления в ДНР, а его жители «активно выступали против националистического киевского режима». Небензя считает, что «украинские нацисты этого не забыли», поэтому превратили город «в штаб квартиру и оплот добровольческих и нацистских батальонов».

Политика,Василий Небензя,
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