Небензя назвал вероятную причину инцидентов в Чернигове

Постоянный представитель России при ООН Василий Небезня заявил, что приписываемые России инциденты в Чернигове связаны с бесконтрольной раздачей оружия на Украине . С таким заявлением он выступил в ходе заседания Совета Безопасности ООН , сообщает ТАСС.

"Российских военнослужащих в Чернигове нет. Это все, скорее всего, результат бездумной раздачи оружия кому угодно на Украине", - подчеркнул российский постпред.

Ранее в Минобороны России заявили, что кадры с погибшими жителями Чернигова являются постановкой СБУ. Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков пояснил, что все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких наступательных действий на город не ведут. 24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.