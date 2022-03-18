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1 час назад

Небензя связал инциденты в Чернигове с бесконтрольной раздачей оружия

Газета.RuГазета.Ru

Постоянный представитель России при ООН Василий Небезня заявил, что приписываемые России инциденты в Чернигове связаны с бесконтрольной раздачей оружия на Украине. С таким заявлением он выступил в ходе заседания Совета Безопасности ООН, сообщает ТАСС.

Небензя назвал вероятную причину инцидентов в Чернигове
Фото: Нэнси Сисель/РИА «Новости»Нэнси Сисель/РИА «Новости»

"Российских военнослужащих в Чернигове нет. Это все, скорее всего, результат бездумной раздачи оружия кому угодно на Украине", - подчеркнул российский постпред.

Ранее в Минобороны России заявили, что кадры с погибшими жителями Чернигова являются постановкой СБУ. Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков пояснил, что все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких наступательных действий на город не ведут. 24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта.

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