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1 час назад

Новая Зеландия вводит новые санкции против России

ТАССТАСС

Правительство Новой Зеландии объявило о введении новых санкций против Российской Федерации. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте правительства страны.

Новая Зеландия вводит новые санкции против России
Фото: David Broad / Abel Tasman trail, National Park, South Island, New ZealandDavid Broad / Abel Tasman trail, National Park, South Island, New Zealand

Как говорится в сообщении, Новая Зеландия заморозит в случае обнаружения активы президента России Владимира Путина и 12 членов Совета безопасности, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова, Промсвязьбанка и еще 18 неназванных организаций. Также правительство закрыло въезд в страну 364 россиянам, связанным с политической и военной деятельностью.

Отмечается, что это первый пакет мер, введенный в соответствии с принятым на прошлой неделе Актом об антироссийских санкциях.

"Мир объединен против действий Путина на Украине, и спустя всего лишь неделю после принятия исторического закона мы присоединяемся к международному сообществу в применении наших первых адресных санкций", - заявила глава МИД страны Нанаия Махута.

Она добавила, что в ближайшие недели стоит ожидать дополнительных санкций.

Ранее правительство Новой Зеландии ограничило въезд ряда россиян на свою территорию, а также запретило экспорт товаров, предназначенных для использования предприятиями, организациями и физическими лицами, связанными с военными ведомствами и органами безопасности РФ.

Президент России утром 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Политика,Михаил Мишустин,Александр Бортников,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,Владимир Путин,Промсвязьбанк,ФСБ,ЕС,
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