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1 час назад

Великобритания полностью отказалась от обмена налоговой информацией с РФ и Белоруссией

ТАССТАСС

Власти Великобритании отказываются от любого обмена налоговой информацией с Россией и Белоруссией в связи с проводимой Москвой военной операцией на Украине. Об этом в четверг сообщила финансовый секретарь Минфина Соединенного Королевства Люси Фрейзер.

Британия отказалась от обмена налоговой информацией с РФ
Фото: ReutersReuters

"Великобритания замораживает налоговое сотрудничество с Россией и Белоруссией путем приостановки любого обмена налоговой информации с ними, - говорится в письменном заявлении Фрейзер, направленном британскому парламенту. - Приостановка обмена налоговой информацией гарантирует, что Великобритания не снабжает Россию и Белоруссию информацией, которая может привести к увеличенной налоговой выгоде или доходности для них".

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Как указала высокопоставленная сотрудница Минфина Великобритании, новая мера вступает в силу с четверга. При этом Фрейзер выразила надежду, что данный шаг не повлияет значительным образом на способность британских властей следить за соблюдением налогового законодательства в стране.

Обмен налоговой информацией между Великобританией и Россией происходил на базе Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам, а также в рамках двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения. Аналогичный договор был подписан между Лондоном и Минском.

Королевская налогово-таможенная служба Великобритании с начала 2019 года прекратила обмен налоговой информацией с РФ в автоматическом режиме, однако продолжала отвечать на запросы со стороны российских властей. В сентябре того же года Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ объявила об исключении Великобритании, а также ее зависимых территорий (островов Мэн, Гернси и Джерси) из перечня юрисдикций, с которыми ведется обмен финансовой информацией в автоматическом режиме.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Политика,Владимир Путин,ФНС России,Парламент Великобритании,ЕС,
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