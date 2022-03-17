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29 минут назад

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине

Парламентская газетаПарламентская газета

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщается на сайте Кремля.

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине
Фото: kremlin.rukremlin.ru

«Дана позитивная оценка итогов недавних переговоров министров иностранных дел в Анталье и Москве. Выражен настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также затронули аспекты развития ситуации вокруг российской спецоперации на Украине, Путин информировал коллегу о ходе переговоров с украинской стороной. Как отмечают в пресс-службе Кремля, особый акцент в ходе разговора был сделан на гуманитарной составляющей.

Спецоперация армии России на Украине проходит с 24 февраля, ее целью названа демилитаризация и денацификация страны. Как заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, операция может прекратиться в любой момент, если Киев выполнит требования Москвы: нейтральный и внеблочный статус, признание Крыма российским, а также суверенитета ДНР и ЛНР.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что согласен обсудить эти пункты, однако по итогам трех раундов российско-украинских переговоров достичь договоренности о прекращении огня не удалось. Стороны условились только о работе гуманитарных коридоров, по которым мирные жители могут покинуть города, находящиеся в зоне боевых действий.

Политика,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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