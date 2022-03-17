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46 минут назад

В Госдуме считают важным информировать школьников о политической ситуации в мире

Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Школьников необходимо информировать о политической ситуации в мире, заявила Агентству городских новостей «Москва» первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна ЛантратоваСправедливая Россия - За правду»).

В Госдуме считают важным информировать школьников о политической ситуации в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень важно, чтобы дети понимали, что происходит. Должен ли это быть урок политинформации, ну, здесь я не могу прокомментировать этот момент. Я не знаю, что входит в понимание, но то, что детям должны рассказывать о том, что происходит, что у детей должны быть юридическая грамотность, правовое просвещение и различные просветительские вещи (проведение подобных мероприятий - прим. Агентства «Москва»), в том числе и по истории, чтобы они понимали, это безусловно важно и необходимо. Очень важно, чтобы любые предметы были, конечно, согласованы с родителями. Самое главное, чтобы не было вакуума (информационного - прим. Агентства «Москва»). Сейчас дети попадают в вакуум, они не понимают, что происходит», — сказала Яна Лантратова, отвечая на вопрос о введении политинформаций во всех школах.

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Депутат подчеркнула, что в Госдуме неоднократно поднимался вопрос, как отличить правдивую информацию от ложной в интернете.

«Действительно, еще до всех событий, которые сейчас происходят в мире, мы неоднократно поднимали вопрос, что в XXI веке интернет развивается быстро: увеличивается количество пользователей, появляется много контента, в том числе опасного. Не любой взрослый может противостоять тем манипуляциям, которые идут через интернет. Что говорить о детях, которые в силу возраста не всегда могут распознать: фейк эта информация или не фейк. Действительно, очень важно, чтобы дети могли в этом разобраться, понимать. <…> С детьми нужно разговаривать, им нужно рассказывать, что происходит», - считает парламентарий.

Ранее СМИ сообщали, что Союз женщин Кузбасса предложил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву возобновить проведение политинформаций в школах и учреждениях среднего профессионального образования, чтобы учащиеся и студенты могли ориентироваться в событиях, которые происходят за рубежом.

Политика,Сергей Цивилев,Яна Лантратова,Справедливая Россия,Госдума,
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