В Госдуме считают важным информировать школьников о политической ситуации в мире

Школьников необходимо информировать о политической ситуации в мире, заявила Агентству городских новостей «Москва» первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия - За правду»).
«Очень важно, чтобы дети понимали, что происходит. Должен ли это быть урок политинформации, ну, здесь я не могу прокомментировать этот момент. Я не знаю, что входит в понимание, но то, что детям должны рассказывать о том, что происходит, что у детей должны быть юридическая грамотность, правовое просвещение и различные просветительские вещи (проведение подобных мероприятий - прим. Агентства «Москва»), в том числе и по истории, чтобы они понимали, это безусловно важно и необходимо. Очень важно, чтобы любые предметы были, конечно, согласованы с родителями. Самое главное, чтобы не было вакуума (информационного - прим. Агентства «Москва»). Сейчас дети попадают в вакуум, они не понимают, что происходит», — сказала Яна Лантратова, отвечая на вопрос о введении политинформаций во всех школах.
Депутат подчеркнула, что в Госдуме неоднократно поднимался вопрос, как отличить правдивую информацию от ложной в интернете.
«Действительно, еще до всех событий, которые сейчас происходят в мире, мы неоднократно поднимали вопрос, что в XXI веке интернет развивается быстро: увеличивается количество пользователей, появляется много контента, в том числе опасного. Не любой взрослый может противостоять тем манипуляциям, которые идут через интернет. Что говорить о детях, которые в силу возраста не всегда могут распознать: фейк эта информация или не фейк. Действительно, очень важно, чтобы дети могли в этом разобраться, понимать. <…> С детьми нужно разговаривать, им нужно рассказывать, что происходит», - считает парламентарий.
Ранее СМИ сообщали, что Союз женщин Кузбасса предложил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву возобновить проведение политинформаций в школах и учреждениях среднего профессионального образования, чтобы учащиеся и студенты могли ориентироваться в событиях, которые происходят за рубежом.