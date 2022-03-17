В Госдуме считают важным информировать школьников о политической ситуации в мире

«Очень важно, чтобы дети понимали, что происходит. Должен ли это быть урок политинформации, ну, здесь я не могу прокомментировать этот момент. Я не знаю, что входит в понимание, но то, что детям должны рассказывать о том, что происходит, что у детей должны быть юридическая грамотность, правовое просвещение и различные просветительские вещи (проведение подобных мероприятий - прим. Агентства «Москва»), в том числе и по истории, чтобы они понимали, это безусловно важно и необходимо. Очень важно, чтобы любые предметы были, конечно, согласованы с родителями. Самое главное, чтобы не было вакуума (информационного - прим. Агентства «Москва»). Сейчас дети попадают в вакуум, они не понимают, что происходит», — сказала Яна Лантратова, отвечая на вопрос о введении политинформаций во всех школах.