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1 час назад

В Госдуме предложили ввести новый выходной день

Елена Прошина

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать день воссоединения Крыма с Россией выходным. В качестве даты официального праздника он назвал 18 марта. Слова Хамзаева приводит «РИА Новости».

В Госдуме предложили ввести новый выходной день
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Считаю, что столь значимое событие, геополитический успех нашей страны по единению наших народов нужно дополнительно отметить красной датой в календаре. Предлагаю сделать 18 марта праздничным, официально выходным днем, в ходе которого все внимание будет акцентировано на акциях "Крымской весны", — пояснил Хамзаев.

Он подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией является «важной скрепой», знаменательной датой в истории укрепления суверенитета РФ.

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Напомним, что полуостров стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором почти 97% избирателей республики и более 95% жителей Севастополя выступили за вхождение в состав РФ.

Политика,Султан Хамзаев,Госдума,
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