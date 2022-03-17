В Госдуме предложили ввести новый выходной день

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать день воссоединения Крыма с Россией выходным. В качестве даты официального праздника он назвал 18 марта. Слова Хамзаева приводит «РИА Новости».

«Считаю, что столь значимое событие, геополитический успех нашей страны по единению наших народов нужно дополнительно отметить красной датой в календаре. Предлагаю сделать 18 марта праздничным, официально выходным днем, в ходе которого все внимание будет акцентировано на акциях "Крымской весны", — пояснил Хамзаев.

Он подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией является «важной скрепой», знаменательной датой в истории укрепления суверенитета РФ.

Напомним, что полуостров стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором почти 97% избирателей республики и более 95% жителей Севастополя выступили за вхождение в состав РФ.