Захарова считает, что США используют крупные интернет-компании в качестве оружия

"События последнего месяца однозначно подтвердили наши подозрения о политической ангажированности американских интернет-гигантов. Это уже не политическая ангажированность, это прямое использование информационных ресурсов в качестве информационного же оружия", - сказала она, выступая онлайн на парламентских слушаниях комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей на тему "О законодательном обеспечении информационной безопасности детей и подростков".