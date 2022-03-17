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1 час назад

Захарова считает, что США используют крупные интернет-компании в качестве оружия

ТАССТАССиещё 1

США используют крупнейшие интернет-компании в качестве информационного оружия, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова считает, что США используют крупные интернет-компании в качестве оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"События последнего месяца однозначно подтвердили наши подозрения о политической ангажированности американских интернет-гигантов. Это уже не политическая ангажированность, это прямое использование информационных ресурсов в качестве информационного же оружия", - сказала она, выступая онлайн на парламентских слушаниях комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей на тему "О законодательном обеспечении информационной безопасности детей и подростков".

Политика,Мария Захарова,МИД России,Госдума,
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