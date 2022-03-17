Киев ждет, что Путин и Зеленский могут встретиться после достижения договоренностей

Встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением, возможно в течение ближайших недель. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в опубликованном в четверг интервью порталу Wirtualna Polska.
"Как только закончится работа над соглашением, мы приступим к организации встречи, - сказал он, подчеркнув, что "это произойдет в течение ближайших недель".
"Локация [встречи] для нас значения не имеет. Может быть любая. Кроме России", - добавил Подоляк.
"После выработки фундамента мирного договора мы будем думать о подходящей модели поведения во время встречи президентов. Вопрос рукопожатия беспокоит нас меньше всего", - сказал советник офиса Зеленского, отвечая на вопрос о том, будет ли президент Украины жать руку российскому коллеге.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.