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1 час назад

Киев ждет, что Путин и Зеленский могут встретиться после достижения договоренностей

ТАССТАССиещё 6

Встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского может состояться после завершения работы над соглашением, возможно в течение ближайших недель. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в опубликованном в четверг интервью порталу Wirtualna Polska.

Киев ждет, что Путин и Зеленский могут встретиться после достижения договоренностей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как только закончится работа над соглашением, мы приступим к организации встречи, - сказал он, подчеркнув, что "это произойдет в течение ближайших недель".

"Локация [встречи] для нас значения не имеет. Может быть любая. Кроме России", - добавил Подоляк.

"После выработки фундамента мирного договора мы будем думать о подходящей модели поведения во время встречи президентов. Вопрос рукопожатия беспокоит нас меньше всего", - сказал советник офиса Зеленского, отвечая на вопрос о том, будет ли президент Украины жать руку российскому коллеге.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Политика,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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