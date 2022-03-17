Киев ждет, что Путин и Зеленский могут встретиться после достижения договоренностей

"После выработки фундамента мирного договора мы будем думать о подходящей модели поведения во время встречи президентов. Вопрос рукопожатия беспокоит нас меньше всего", - сказал советник офиса Зеленского, отвечая на вопрос о том, будет ли президент Украины жать руку российскому коллеге.