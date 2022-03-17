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1 час назад

Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Путиным

ТАССТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 17 марта.

Эрдоган проведет переговоры с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вчера наш президент провел переговоры с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Сегодня он проведет переговоры с президентом Путиным", - утверждает в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Киеве. Трансляцию ведет телеканал TRT.

Согласно утверждениям турецкого министра, переговоры между президентами должны были начаться в 16:00 мск.

По его словам, Россия не возражает против предложения Украины, чтобы одним из гарантов безопасности стала Турция.

Политика,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,МИД Турции,
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