Эрдоган проведет переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 17 марта.
"Вчера наш президент провел переговоры с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Сегодня он проведет переговоры с президентом Путиным", - утверждает в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Киеве. Трансляцию ведет телеканал TRT.
Согласно утверждениям турецкого министра, переговоры между президентами должны были начаться в 16:00 мск.
По его словам, Россия не возражает против предложения Украины, чтобы одним из гарантов безопасности стала Турция.