Эрдоган проведет переговоры с Путиным

"Вчера наш президент провел переговоры с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Сегодня он проведет переговоры с президентом Путиным", - утверждает в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Киеве. Трансляцию ведет телеканал TRT.