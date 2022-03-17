Аксенов захотел построить в Крыму новый город

В Крыму может появиться новый город, заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании по социально-экономическому развитию региона.
"Есть амбициозная задача <…> строительство нового города на 50 тысяч человек. Мы готовим предложения по подтяжке инфраструктуры", — сказал он.
По словам Аксенова, город планируется построить на западном побережье Крыма. Есть два варианта размещения: в Сакском районе или в Симферопольском, неподалеку от поселка Николаевка.
Руководство Крыма внесет соответствующее предложение в правительство до 1 апреля, добавил Аксенов.