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6 минут назад

В Крыму хотят построить новый город на 50 тысяч жителей

РИА НедвижимостьРИА Недвижимостьиещё 1

В Крыму может появиться новый город, заявил глава республики Сергей Аксенов на совещании по социально-экономическому развитию региона.

Аксенов захотел построить в Крыму новый город
Фото: пресс-служба главы Республики Крымпресс-служба главы Республики Крым

"Есть амбициозная задача <…> строительство нового города на 50 тысяч человек. Мы готовим предложения по подтяжке инфраструктуры", — сказал он.

По словам Аксенова, город планируется построить на западном побережье Крыма. Есть два варианта размещения: в Сакском районе или в Симферопольском, неподалеку от поселка Николаевка.

Руководство Крыма внесет соответствующее предложение в правительство до 1 апреля, добавил Аксенов.

Политика,Сергей Аксенов,
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