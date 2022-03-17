МИД РФ раскритиковал давление Киева на Международный суд ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о беспрецедентном давлении на Международный суд ООН со стороны украинских властей при поддержке своих западных покровителей.

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По словам Захаровой, Международный суд ООН не располагает юрисдикцией по иску Украины по Конвенции о предотвращении геноцида и наказании за него.

"Мы продолжим отстаивать этот объективный факт", - подчеркнула она.

Кроме того, киевский режим организовал беспрецедентное давление на суд. Это является абсолютно недопустимым и противоправным вмешательством с целью политизации его работы.