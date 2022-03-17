МИД РФ раскритиковал давление Киева на Международный суд ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о беспрецедентном давлении на Международный суд ООН со стороны украинских властей при поддержке своих западных покровителей.
По словам Захаровой, Международный суд ООН не располагает юрисдикцией по иску Украины по Конвенции о предотвращении геноцида и наказании за него.
"Мы продолжим отстаивать этот объективный факт", - подчеркнула она.
Кроме того, киевский режим организовал беспрецедентное давление на суд. Это является абсолютно недопустимым и противоправным вмешательством с целью политизации его работы.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия уважает авторитет Международного суда и осуждает подобные попытки.