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41 минуту назад

Умер бывший сенатор от Пензенской области Юрий Вечкасов

ТАССТАССиещё 1

Председатель Законодательного собрания Пензенской области первого и второго созывов (1994-2002), член Совета Федерации в 1996-2001 годах Юрий Вечкасов умер на 74-м году жизни. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Умер бывший сенатор от Пензенской области Юрий Вечкасов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Скончался Почетный гражданин Пензенской области, председатель Законодательного Собрания региона первого и второго созывов Юрий Иванович Вечкасов", - отмечается в сообщении.

Церемония прощания пройдет 19 марта в киноконцертном зале "Пенза".

Юрий Вечкасов родился 6 июня 1948 года в Малосердобинском районе Пензенской области. Начинал свою работу в совхозе "Кандиевский", в разные годы был председателем совета агропромышленного объединения Пензенской области, первым заместителем главы администрации региона.

В 1994 году был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области первого созыва, спикером регионального парламента первых двух созывов (1994-2002). В 1996-2001 годах был членом Совета Федерации.

Политика,Совет Федерации,
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