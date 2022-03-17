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1 час назад

Политолог Туманян: Россию не получалось "отменить" раньше, и не получится сейчас

Газета.RuГазета.Ru

Политолог Гарник Туманян, секретарь Томского регионального отделения Российского общества политологов прокомментировал нынешнюю санкционную политику Запада против России.

Политолог Туманян: Россию не получалось "отменить" раньше, и не получится сейчас
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам коллективный Запад проводит последовательную и жесткую антироссийскую политику. Она проявляется не только в экономической сфере, но и в искусстве, спорте, культуре, литературе и даже международной безопасности.

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"Санкции, декларируемые "точечными" и направленными на отдельных лиц и отдельные субъекты экономики – на самом деле направлены на дестабилизацию всей России, на создание негативных условий жизни для миллионов наших граждан. Ведь блокируя деятельность даже отдельной компании, в условиях глобализации срывается цепочка поставок во всей сфере и смежных производствах", - заявил он.

Туманян подчеркнул, что мир глобален, экономические связи тесно переплетены между собой, а производства взаимозависимы.

"Накладывая многочисленные санкции на Россию, США и ЕС вредят в первую очередь собственной экономике и гражданам. Уже сейчас мы видим рекордный уровень обесценивания доллара и евро, повышается стоимость на промышленные товары, цены на продовольствие бьют исторические рекорды", - считает он.

Как отметил политолог, западные компании теряют огромный рынок сбыта, а отечественный бизнес начинает активно осваивать импортозамещение. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин озвучил важнейший тезис о развитии происходящей ситуации – "Запад пытается отменить Россию".

"Россияне и русскоязычные граждане Европейских стран подвергаются прессингу со стороны западных институтов власти, частных организаций и даже самого "мультикультурного, толерантного" общества. Сейчас, мы наблюдаем своеобразный закат Европы, которая отказывается от постулируемых ею ценностей практически во всех сферах жизнедеятельности, будь то зеленая энергетика, продовольственная безопасность или защита прав человека", - рассказал Туманян.

По его мнению, все попытки отрезать Россию от международной кооперации и навредить ее жителям терпят неудачу, а действия российского руководства позволяют эффективно справиться с последствиями санкций.

"Россию не получалось "отменить" раньше, и не получится сейчас. А вот коллективный Запад активно и эффективно "отменяет" свое экономическое благополучие, культурное развитие и декларируемые десятилетиями "Европейские ценности", - заключил политолог.

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