Путин оценил решение крымчан воссоединиться с Россией

Прошедшие годы доказали, насколько воссоединение Крыма и России было правильным и своевременным решением, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

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Президент отметил, что 8 лет назад крымчане и севастопольцы проявили мужество, патриотизм и «стеной встали на пути неонацистов и радикалов, у тех, кто организовал и совершил государственный переворот в Киеве».

«Люди в Крыму и в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня на Донбассе, и все становится сразу ясным», - цитирует Путина РИА Новости.

18 марта исполняется восемь лет со дня присоединения Крыма и Севастополя к составу России. В этот день Россия и Республика Крым подписали договор об образовании двух новых субъектов РФ.