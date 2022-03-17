Зеленский снова сравнил себя с Рейганом

«Вы отделены некоторой стеной от нас, это не Берлинская стена, но это стена в центре Европы между свободой и несвободой, и эта стена становится все больше с каждой бомбой, которая падает на Украину, с каждым непринятым решением, решением в пользу свободы, которое могло бы нам помочь. Почему это возможно?», — заявил президент.