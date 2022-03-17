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32 минуты назад

Песков объяснил слова Путина о «самоочищении» России от «предателей»

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что под «самоочищением» России от «национал-предателей» Владимир Путин имел в виду уход некоторых людей с работы и отъезды за границу. Об этом сообщает ТАСС.

Песков объяснил слова Путина о предателях
Фото: ТАССТАСС

Ранее Путин заявил, что Запад пытается превратить Россию в слабую и зависимую страну, «делая ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей». Эти люди, по мнению Путина, зарабатывают деньги в России, «а живут там».

«И живут даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию», - сказал он.

Также Путин заявил о «естественном и необходимом самоочищении общества», которое должно укрепить страну.

Комментируя слова Путина, Песков заявил, что сейчас «очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями».

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По словам пресс-секретаря, в «нелегкие времена очень много людей показывают свою сущность».

«Они сами исчезают из нашей жизни. Кто-то уходит со своих должностей, кто-то уходит из активной служебной жизни, кто-то покидает страну и переезжает в другие государства. Так это очищение и происходит», - заявил Песков.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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