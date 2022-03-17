Песков объяснил слова Путина о предателях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что под «самоочищением» России от «национал-предателей» Владимир Путин имел в виду уход некоторых людей с работы и отъезды за границу. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее Путин заявил, что Запад пытается превратить Россию в слабую и зависимую страну, «делая ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей». Эти люди, по мнению Путина, зарабатывают деньги в России, «а живут там».

«И живут даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию», - сказал он.

Также Путин заявил о «естественном и необходимом самоочищении общества», которое должно укрепить страну.

Комментируя слова Путина, Песков заявил, что сейчас «очень многие люди показывают себя, по-русски говоря, предателями».

По словам пресс-секретаря, в «нелегкие времена очень много людей показывают свою сущность».