Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала призывом к «прямому грабежу» слова премьера Польши Матеуша Моравецкого о конфискации российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Моравецкий заявил, что для него не существует красных линий в экономических санкциях против России.

«Мы должны быть действительно последовательными: больше никаких исключений по блокировке банков. Полная конфискация состояния олигархов. Больше никаких виз для граждан России», - заявил польский премьер.

Также он призвал заморозить все активы членов партии «Единая Россия».

«Это такие новинки русофобии от Польши», - так прокомментировала его слова Захарова.

Она предположила, что Моравецкий стал «жертвой русофобской истерики». Захарова подчеркнула, что призывы к конфискации активов - абсурдны и противоправны.