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1 час назад

«Призыв к грабежу»: в МИД оценили планы Польши конфисковать активы РФ

Алиса Селезнёва

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала призывом к «прямому грабежу» слова премьера Польши Матеуша Моравецкого о конфискации российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Моравецкий заявил, что для него не существует красных линий в экономических санкциях против России.

«Мы должны быть действительно последовательными: больше никаких исключений по блокировке банков. Полная конфискация состояния олигархов. Больше никаких виз для граждан России», - заявил польский премьер.

Также он призвал заморозить все активы членов партии «Единая Россия».

«Это такие новинки русофобии от Польши», - так прокомментировала его слова Захарова.

Она предположила, что Моравецкий стал «жертвой русофобской истерики». Захарова подчеркнула, что призывы к конфискации активов - абсурдны и противоправны.

«Они [руководители западных стран] готовы отбросить последнее, что связывает их с цивилизацией, для достижения своих целей», - заключила представитель МИД.

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