Косачев: Россия будет добиваться того, чтобы членство в НАТО считалось зазорным

Россия не видит необходимости в том, чтобы создавать военный блок с участием стран-союзников в противовес НАТО, задача РФ - сделать членство в Североатлантическом альянсе не предметом гордости, а зазорным явлением. Об этом заявил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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"В том, что касается военного блока, мы, в принципе, не считаем, что это правильная история. Мы постоянно пытаемся избежать соблазна, чтобы скатиться в новую холодную войну с межблоковым противостоянием. Создание военного БРИКС - это будет повторение пройденного, которое не приведет к искомому результату. Искомый результат - убрать НАТО из повестки дня, а не создать анти-НАТО, так бы я сформулировал задачу", - сказал сенатор на встрече с членами Палаты молодых законодателей при СФ, отвечая на вопрос о том, может ли БРИКС перерасти в военно-политический блок.

По мнению Косачева, "сейчас все больше и больше разумных политиков в мире (причем даже натовских стран) начинают открыто признавать, что этот кризис - результат бездумного расширения НАТО последних лет, что на самом деле НАТО не решает проблемы, а лишь генерирует новые". "Это накапливается. И, надеюсь, рано или поздно перейдет из количества в качество, когда членство в НАТО будет зазорным для стран сюжетом, а не предметом гордости, как сейчас. Этого нужно обязательно добиться, я уверен, что добьемся", - подчеркнул политик.