Косачев: Россия будет добиваться того, чтобы членство в НАТО считалось зазорным

Россия не видит необходимости в том, чтобы создавать военный блок с участием стран-союзников в противовес НАТО, задача РФ - сделать членство в Североатлантическом альянсе не предметом гордости, а зазорным явлением. Об этом заявил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"В том, что касается военного блока, мы, в принципе, не считаем, что это правильная история. Мы постоянно пытаемся избежать соблазна, чтобы скатиться в новую холодную войну с межблоковым противостоянием. Создание военного БРИКС - это будет повторение пройденного, которое не приведет к искомому результату. Искомый результат - убрать НАТО из повестки дня, а не создать анти-НАТО, так бы я сформулировал задачу", - сказал сенатор на встрече с членами Палаты молодых законодателей при СФ, отвечая на вопрос о том, может ли БРИКС перерасти в военно-политический блок.
По мнению Косачева, "сейчас все больше и больше разумных политиков в мире (причем даже натовских стран) начинают открыто признавать, что этот кризис - результат бездумного расширения НАТО последних лет, что на самом деле НАТО не решает проблемы, а лишь генерирует новые". "Это накапливается. И, надеюсь, рано или поздно перейдет из количества в качество, когда членство в НАТО будет зазорным для стран сюжетом, а не предметом гордости, как сейчас. Этого нужно обязательно добиться, я уверен, что добьемся", - подчеркнул политик.
Говоря о БРИКС, Косачев отметил, что сейчас стоит задача превратить объединение в полноценную организацию экономического сотрудничества, поскольку пока оно даже "не является организацией в юридическом смысле этого слова". Вице-спикер СФ напомнил, что изначально БРИКС возникло довольно спонтанно "как объединение наиболее быстро развивавшихся на тот момент экономик". "И страны БРИКС сейчас демонстрируют разные темпы своего развития. Мне представляется, что это объединение имеет очень большие перспективы", - добавил он.