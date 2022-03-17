В Кремле ответили на оскорбление Байдена в адрес Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления главы США Джо Байдена непозволительными и непростительными, отметив, что Владимир Путин мудро и дальновидно не отвечает на них. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, почему Путин не комментирует заявления Байдена о «военных преступлениях» и считают ли в Кремле эти слова приближением к разрыву дипломатических отношений.

«Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства», - подчеркнул Песков.

Он отметил, что ранее в Кремле уже назвали слова Байдена «абсолютно непозволительными, недопустимыми, непростительными».

«А главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей», - сказал Песков.

Он заявил, что США без повода сбросили атомные бомбы на «страну, которая уже была повержена».