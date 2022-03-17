В Кремле ответили на оскорбление Байдена в адрес Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления главы США Джо Байдена непозволительными и непростительными, отметив, что Владимир Путин мудро и дальновидно не отвечает на них. Об этом сообщает РИА Новости.
Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, почему Путин не комментирует заявления Байдена о «военных преступлениях» и считают ли в Кремле эти слова приближением к разрыву дипломатических отношений.
«Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства», - подчеркнул Песков.
Он отметил, что ранее в Кремле уже назвали слова Байдена «абсолютно непозволительными, недопустимыми, непростительными».
«А главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей», - сказал Песков.
Он заявил, что США без повода сбросили атомные бомбы на «страну, которая уже была повержена».
«Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», - заключил он.