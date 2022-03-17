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21 минуту назад

Захарова назвала абсурдной идею использовать активы РФ для восстановления Украины

ТАССТАСС

Предложение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого использовать замороженные российские резервы за рубежом для восстановления Украины абсурдно и противоправно. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала абсурдной идею использовать активы РФ для восстановления Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нет смысла лишний раз говорить об абсурдности и противоправности такого рода измышлений. Руководители западных стран все более наглядно демонстрируют откровенное пренебрежение нормами международного права, здравого смысла и какого-то человеческого облика", - сказала она.

По словам Захаровой, они "готовы отбросить последнее, что связывает их с цивилизацией, для достижения своих целей". "Видимо, так, по мысли архитекторов Запада, должен выглядеть мир с порядком, основанным на изобретаемых ими правилах, - переход уже к прямому грабежу", - указала дипломат.

"Что дальше будет? Насилие провозглашать в отношении гражданских лиц нормой?" - задалась вопросом Захарова.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что половина золотовалютных резервов Банка России - около 300 млрд долларов - заморожена из-за санкций.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Политика,Мария Захарова,Антон Силуанов,Владимир Путин,МИД России,Банк России,ЕС,
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