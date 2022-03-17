Захарова рассказала об отношениях России с миром после спецоперации на Украине

«С "той стороны" был другой заказ и другая программа. В данном случае мы имеем четкую картину наших действий, которые были направлены на предотвращение развития событий [до спецоперации на Украине]. Мы в этом состоянии были очень долго. Мы очень долго терпели [такое отношение]», — резюмировала представитель.