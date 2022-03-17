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25 минут назад

Захарова рассказала об отношениях России с миром после спецоперации на Украине

Lenta.ruLenta.ru

Мир не ограничивается коллективным Западом, и Россия не единственная страна, которая сталкивается с серьезными жизненными трудностями не по своей вине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова рассказала об отношениях России с миром после спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не нужно весь мир приравнивать к коллективному Западу. Есть мир во всем его многообразии и страны, которые занимают свою позицию по целому ряду вопросов. Мы не первые и не последние, кто проходит непростые времена. Есть большое количество стран, которые проходили более серьезные жизненные периоды. Это жизнь», — рассказала дипломат.

Захарова особенно отметила, что напряженная ситуация «генерировалась» не Россией.

«С "той стороны" был другой заказ и другая программа. В данном случае мы имеем четкую картину наших действий, которые были направлены на предотвращение развития событий [до спецоперации на Украине]. Мы в этом состоянии были очень долго. Мы очень долго терпели [такое отношение]», — резюмировала представитель.

Ранее на брифинге Захарова заявила, что Запад прекратил все переговоры, воодушевил Украину и создал реальные угрозы на основе конфликта, длившегося на украинской территории восемь лет.

Политика,Мария Захарова,
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