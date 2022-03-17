Захарова продемонстрировала украинские знамена СС

Украинцы ведут боевые действия под знаменами СС (формирования Национал-социалистической партии Германии). Как сообщает «Лента.ру», об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, которая в подтверждение показала фотографию символики диверсионно-штурмовой группы СС «Медведь.

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«На флаге изображена аббревиатура Waffen-SS (Войска СС), нацистской организации, которая была признана преступной на Нюрнбергском процессе», — заявила дипломат, добавив, что знамя было захвачено у украинских военных.

По словам Захаровой, флаги обнаружили в районе населенного пункта Широкино в районе Мариуполя. Нацистские формирования на Украине существуют давно, подчеркнула Захарова.

«Это они сейчас прикрываются населением Мариуполя, как живым щитом. Это они берут женщин, детей и стариков в заложники», — подчеркнула представитель российского МИД.