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33 минуты назад

Захарова продемонстрировала украинские знамена СС

Елена Прошина

Украинцы ведут боевые действия под знаменами СС (формирования Национал-социалистической партии Германии). Как сообщает «Лента.ру», об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, которая в подтверждение показала фотографию символики диверсионно-штурмовой группы СС «Медведь.

Захарова продемонстрировала украинские знамена СС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На флаге изображена аббревиатура Waffen-SS (Войска СС), нацистской организации, которая была признана преступной на Нюрнбергском процессе», — заявила дипломат, добавив, что знамя было захвачено у украинских военных.

По словам Захаровой, флаги обнаружили в районе населенного пункта Широкино в районе Мариуполя. Нацистские формирования на Украине существуют давно, подчеркнула Захарова.

«Это они сейчас прикрываются населением Мариуполя, как живым щитом. Это они берут женщин, детей и стариков в заложники», — подчеркнула представитель российского МИД.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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