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1 час назад

Китай опроверг сообщение немецкой газеты о полете Лаврова в Пекин

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг сообщение немецкой газеты Bild о якобы прерванном полете министра иностранных дел России Сергея Лаврова на переговоры в Пекин. Об этом сообщает ТАСС.

Китай опроверг сообщение о полете Лаврова в Пекин
Фото: PixabayPixabay

«Лучше всего вам спросить об этом немецкую газету. Откуда они взяли эту информацию?» — сказал Лицзянь в ответ на просьбу журналистов подтвердить соответствующий материал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что публикация Bild является фейком.

«Это откровенный фейк, который предоставляет западная пропаганда в отношении в том числе двусторонних отношений. Мы это видели неоднократно, нас пытаются столкнуть, но мы сделать этого не позволим», — высказалась дипломат.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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