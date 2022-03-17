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1 час назад

МИД РФ: высылка трех российских дипломатов из Словакии ведет к деградации отношений стран

ТАССТАССиещё 1

Решение Словакии о высылке трех российских дипломатов ведет к деградации двухсторонних отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ: высылка трех российских дипломатов из Словакии ведет к деградации отношений стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы разочарованы очередным недружественным шагом со стороны властей Словакии. Они под надуманным предлогом приняли решение о высылке в течение 72 часов трех дипломатических сотрудников российских загранучреждений. <...> На фоне демонизации Западом отношений с Россией такая политика сознательного ухудшения на двустороннем треке <...> ведет к деградации нашего сотрудничества", - сказала она в четверг на брифинге.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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