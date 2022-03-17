МИД РФ: высылка трех российских дипломатов из Словакии ведет к деградации отношений стран

"Мы разочарованы очередным недружественным шагом со стороны властей Словакии. Они под надуманным предлогом приняли решение о высылке в течение 72 часов трех дипломатических сотрудников российских загранучреждений. <...> На фоне демонизации Западом отношений с Россией такая политика сознательного ухудшения на двустороннем треке <...> ведет к деградации нашего сотрудничества", - сказала она в четверг на брифинге.