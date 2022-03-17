Опубликовано «пророчество» Жириновского о США и Байдене

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Ранее глава региона заявил, что с 2005 года работает над книгами о предсказаниях Жириновского. Он начал публиковать в Telegram-канале выдержки из своей книги «Пророк 2.0», где собраны уже «начавшие сбываться пророчества» лидера ЛДПР за 2015-2021 годы.

Сегодня Михаил Дегтярев разместил слова Владимира Жириновского о главе Белого дома Джо Байдене, которого российский политик охарактеризовал как «президента по сценарию».

«Управляемый пожилой человек, может, действительно плохо соображающий. Ему дали задание: сегодня что-нибудь расскажи про Китай, завтра – долбани по Сирии, потом – оскорбляй руководство России. И он это делает. Потому что, что старый, что малый», —процитировал слова Жириновского глава Хабаровского края.

При этом лидер ЛДПР высказал мнение, что Байдена «заставили стать президентом» и он вынужден говорить то, что нужно «той группировке, которая за ним стоит».

«Америке – конец. Это нормально. Когда-то Франция была на первом месте, потом – Германия. Теперь пришло время Америке сходить с Олимпа», - охарактеризовал Жириновский будущее США.