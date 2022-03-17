В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
1 час назад

Опубликовано «пророчество» Жириновского о США и Байдене

Алиса Селезнёва

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев разместил в своем Telegram-канале «пророческие» высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем США и президенте этой страны Джо Байдене.

Опубликовано «пророчество» Жириновского о США и Байдене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее глава региона заявил, что с 2005 года работает над книгами о предсказаниях Жириновского. Он начал публиковать в Telegram-канале выдержки из своей книги «Пророк 2.0», где собраны уже «начавшие сбываться пророчества» лидера ЛДПР за 2015-2021 годы.

Сегодня Михаил Дегтярев разместил слова Владимира Жириновского о главе Белого дома Джо Байдене, которого российский политик охарактеризовал как «президента по сценарию».

«Управляемый пожилой человек, может, действительно плохо соображающий. Ему дали задание: сегодня что-нибудь расскажи про Китай, завтра – долбани по Сирии, потом – оскорбляй руководство России. И он это делает. Потому что, что старый, что малый», —процитировал слова Жириновского глава Хабаровского края.

При этом лидер ЛДПР высказал мнение, что Байдена «заставили стать президентом» и он вынужден говорить то, что нужно «той группировке, которая за ним стоит».

«Америке – конец. Это нормально. Когда-то Франция была на первом месте, потом – Германия. Теперь пришло время Америке сходить с Олимпа», - охарактеризовал Жириновский будущее США.

Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля. Прежде чем заразиться COVID-19 он сделал восемь прививок, о чем сам заявлял в различных интервью и при выступлениях. В партии отмечали, что, несмотря на заболевание, Жириновский общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу.

Политика,Михаил Дегтярев,Джозеф Байден,Владимир Жириновский,ЛДПР,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители