МИД РФ: диппредставительства Украины вербуют иностранцев для участия в боевых действиях

"Обратили внимание на вербовку зарубежными дипмиссиями, то есть посольствами, консульствами, представителями Украины и представительствами этой страны при международных организациях, иностранных граждан, как они называют, в "добровольческий иностранный корпус Зеленского". Мне кажется, что идеологи ИГИЛ (старое название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ) бы позавидовали вот такому полету фантазии", - сказала дипломат.