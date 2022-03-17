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23 минуты назад

МИД РФ: диппредставительства Украины вербуют иностранцев для участия в боевых действиях

ТАССТАСС

Зарубежные дипломатические представительства Украины занимаются вербовкой иностранных граждан в "добровольческий иностранный корпус Зеленского" для участия в боевых действиях против РФ. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД РФ: диппредставительства Украины вербуют иностранцев для участия в боевых действиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обратили внимание на вербовку зарубежными дипмиссиями, то есть посольствами, консульствами, представителями Украины и представительствами этой страны при международных организациях, иностранных граждан, как они называют, в "добровольческий иностранный корпус Зеленского". Мне кажется, что идеологи ИГИЛ (старое название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", ИГ) бы позавидовали вот такому полету фантазии", - сказала дипломат.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Исламское государство,
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