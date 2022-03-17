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57 минут назад

Медведев сделал первый пост в Telegram

Елена Прошина

На днях зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев завел официальный канал в Telegram. Сегодня он опубликовал первую запись, которая была посвящена «самой драматической теме» - русофобии Запада, которая, по его мнению, «никогда не достигнет дна».

Медведев сделал первый пост в Telegram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это – причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни», - написал Медведев.

По его мнению, Россия искренне стремилась к добрым отношениям с Западом, но их поведение сейчас «преступно и аморально». Он также обратил внимание на двойные стандарты Запада.

«Когда надо им – можно закрыть глаза на всё, включая истребление мирных жителей Донбасса, которое длилось годами. Если что-то идёт не по их указке, виновник один – наша страна», - отметил политик.

По словам Медведева, Западу не нравится, что Россия снова стала сильной державой, способной отстаивать свои интересы.

«Нашу страну обязательно нужно загнать в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англо-саксонского мира. Сделать слабой и полностью покорной. А ещё лучше – раздербанить на части. Не выйдет. У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду», - написал политик.

Ранее Медведев отреагировал на заявления главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра об экономической войне против России. российский политик посоветовал министру «следить за своей речью».

Политика,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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