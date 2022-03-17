Медведев сделал первый пост в Telegram

На днях зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев завел официальный канал в Telegram. Сегодня он опубликовал первую запись, которая была посвящена «самой драматической теме» - русофобии Запада, которая, по его мнению, «никогда не достигнет дна».
«Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Все это – причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни», - написал Медведев.
По его мнению, Россия искренне стремилась к добрым отношениям с Западом, но их поведение сейчас «преступно и аморально». Он также обратил внимание на двойные стандарты Запада.
«Когда надо им – можно закрыть глаза на всё, включая истребление мирных жителей Донбасса, которое длилось годами. Если что-то идёт не по их указке, виновник один – наша страна», - отметил политик.
По словам Медведева, Западу не нравится, что Россия снова стала сильной державой, способной отстаивать свои интересы.
«Нашу страну обязательно нужно загнать в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англо-саксонского мира. Сделать слабой и полностью покорной. А ещё лучше – раздербанить на части. Не выйдет. У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду», - написал политик.
Ранее Медведев отреагировал на заявления главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра об экономической войне против России. российский политик посоветовал министру «следить за своей речью».