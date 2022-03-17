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1 час назад

В МИД оценили возможность исключения России из G20

Елена Прошина

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает бессмысленным комментировать заявления о возможном исключении России из «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что ведутся дискуссии по поводу возможной замены Российской Федерации в G20. По мнению Захаровой, реагировать на эти заявления сейчас не целесообразно.

«Была бы их воля, на Земле остались бы только они», — отметила дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее Россия приняла решение выйти из Совета Европы. По словам Захаровой, Москва больше не желает быть «мальчиком для битья». Представитель МИД подчеркнула, что организация ограничила страну в правах как участника.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия после выхода из Совета Европы не будет перечислять организации долг в 4,2 млрд рублей и потратит эти средства на внутренние нужды. Ежегодного Россия вносила в бюджет Совета Европы 33 миллиона евро, что составляло примерно 7% от общего бюджета организации.

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