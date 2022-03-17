В МИД оценили возможность исключения России из G20

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что ведутся дискуссии по поводу возможной замены Российской Федерации в G20. По мнению Захаровой, реагировать на эти заявления сейчас не целесообразно.

«Была бы их воля, на Земле остались бы только они», — отметила дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее Россия приняла решение выйти из Совета Европы. По словам Захаровой, Москва больше не желает быть «мальчиком для битья». Представитель МИД подчеркнула, что организация ограничила страну в правах как участника.