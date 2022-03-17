Минобороны РФ представит новые документы о разработках биолабораторий Украины

"Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны. В ближайшее время мы опубликуем новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы", - сказал он.