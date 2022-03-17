Минобороны РФ представит новые документы о разработках биолабораторий Украины

Министерство обороны России опубликует новый пакет документов о разработках биолабораторий Украины, полученных от их сотрудников, и представит результаты экспертизы. Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны. В ближайшее время мы опубликуем новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы", - сказал он.
В Минобороны отметили, что США на базе лаборатории в Харькове в течение многих лет реализовывали секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.
По словам Конашенкова, МО РФ продолжает изучение полученных от сотрудников украинских лабораторий документов о реализации Вашингтоном и его союзниками по НАТО военно-биологических программ на территории страны.
"Российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены оригинальные документы, раскрывающие подробности реализации США на Украине секретного проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харькове. Согласно документам, данные исследования выполнялись на системной основе и под непосредственным контролем специалистов из США в течение многих лет", - отметил Конашенков.
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