Захарова предрекла проблемы поставляющим оружие Украине странам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Словакия может столкнуться с проблемами из-за поставок оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Cоловьев.Live».

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«Если такое решение [о поставках оружия - прим.ред.] принимается - не только вопрос Словакии, но и другими странами, - то они создают себе проблемы…» - сказала Захарова.

Она не уточнила, о каких проблемах идет речь, отметив, что это создание «прямых проблем собственными руками».

«То же касается и вербовки наемников», - подчеркнула представитель МИД.

Ранее источники CNN сообщили, что Словакия предварительно согласилась предоставить Украине советскую систему ПВО С-300. При этом власти страны хотят получить гарантии, что НАТО и США немедленно заменят эти системы в Словакии аналогами - скорее всего, американским зенитно-ракетным комплексом Patriot.