Захарова предрекла проблемы поставляющим оружие Украине странам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Словакия может столкнуться с проблемами из-за поставок оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Cоловьев.Live».
«Если такое решение [о поставках оружия - прим.ред.] принимается - не только вопрос Словакии, но и другими странами, - то они создают себе проблемы…» - сказала Захарова.
Она не уточнила, о каких проблемах идет речь, отметив, что это создание «прямых проблем собственными руками».
«То же касается и вербовки наемников», - подчеркнула представитель МИД.
Ранее источники CNN сообщили, что Словакия предварительно согласилась предоставить Украине советскую систему ПВО С-300. При этом власти страны хотят получить гарантии, что НАТО и США немедленно заменят эти системы в Словакии аналогами - скорее всего, американским зенитно-ракетным комплексом Patriot.
США также работали с Польшей над сделкой по отправке польских истребителей советского производства на Украину. Неделю назад госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что Польша «получает зеленый свет» на отправку самолетов Украине. Однако чуть позже в Пентагоне заявили, что предложение Польши передать США военные самолеты для их последующей отправки на Украину «несостоятельно» и «вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО».