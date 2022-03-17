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42 минуты назад

Захарова предрекла проблемы поставляющим оружие Украине странам

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Словакия может столкнуться с проблемами из-за поставок оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Cоловьев.Live».

Захарова предрекла проблемы поставляющим оружие Украине странам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если такое решение [о поставках оружия - прим.ред.] принимается - не только вопрос Словакии, но и другими странами, - то они создают себе проблемы…» - сказала Захарова.

Она не уточнила, о каких проблемах идет речь, отметив, что это создание «прямых проблем собственными руками».

«То же касается и вербовки наемников», - подчеркнула представитель МИД.

Ранее источники CNN сообщили, что Словакия предварительно согласилась предоставить Украине советскую систему ПВО С-300. При этом власти страны хотят получить гарантии, что НАТО и США немедленно заменят эти системы в Словакии аналогами - скорее всего, американским зенитно-ракетным комплексом Patriot.

США также работали с Польшей над сделкой по отправке польских истребителей советского производства на Украину. Неделю назад госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что Польша «получает зеленый свет» на отправку самолетов Украине. Однако чуть позже в Пентагоне заявили, что предложение Польши передать США военные самолеты для их последующей отправки на Украину «несостоятельно» и «вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО».

Политика,Энтони Блинкен,Мария Захарова,МИД России,НАТО,Пентагон,
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