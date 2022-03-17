МИД РФ предупредил о проблемах поставщиков оружия Киеву

Страны, поставляющие оружие Украине, в том числе Словакия, создают себе прямые проблемы, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Если такое решение принимается – не только вопрос Словакии, но и другими странами, – то они создают себе проблемы... Создают прямые проблемы собственными руками. То же касается и вербовки наемников», – передает РИА «Новости» ее слова в эфире «Соловьев Live».
Ранее в США опубликовали обнародовали полный список поставленного Киеву американского оружия. Список включает новый пакет помощи Украине в размере 800 млн долларов, в который входят 800 ПЗРК «Стингер» (Stinger), 2 тыс. ПТРК «Джавелин» (Javelin), 1 тыс. легких гранатометов и 6 тыс. гранатометов АТ-4, 100 БЛА, 100 гранатометов, 5 тыс. автоматических винтовок, 1 тыс. пистолетов, 400 пулеметов, 400 ружей, более 20 млн боеприпасов для стрелкового оружия, а также гранатометов и минометов; по 25 тыс. бронежилетов и шлемов.