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1 час назад

Захарова: Совет Европы превратился в послушный инструмент НАТО и ЕС

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 2

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Совет Европы (СЕ) превратился в послушный инструмент НАТО и Евросоюза, а из-за их русофобской деятельности СЕ теряет смысл своего существования.

Захарова: Совет Европы превратился в послушный инструмент НАТО и ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат отметила, что Москва была вынуждена передать генсеку СЕ официальное уведомление о выходе из организации, поскольку в конце февраля Россию лишили всех прав представительства в Совете.

Комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о правомерности исключении РФ из СЕ, Захарова подчеркнула, что политик тем самым пытается ввести всех в заблуждение. "Утверждение Борреля о том, что принятое на следующий же день скоропалительное решение Комитета министров СЕ об исключении России соответствует "установленным процедурам" - явная попытка ввести всех в заблуждение. Любой, кто ознакомится с Уставом СЕ, его статьями 7 и 8, сможет легко в этом убедиться. Призываем г-на Борреля более обстоятельно изучить ход событий с правовой точки зрения", - приводит слова Захаровой ТАСС.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что исключение РФ из СЕ является грубым нарушением устава организации, и это "волюнтаристское решение" ничего не меняет для Москвы, а лишь освобождает Россию от необходимости соблюдать навязываемые "остаточные" процедуры и обязательства.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,Совет Европы,ЕС,
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