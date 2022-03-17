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46 минут назад

В Госдуме предложили конфисковать имущество украинских олигархов

Лера Букина

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет выступил за конфискацию российского имущества украинских олигархов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме предложили изъять имущество украинских олигархов
Фото: ТАССТАСС

«Украинские олигархи, выступающие против нашей страны, финансирующие националистические группировки и поддерживающие преступный режим (президента Украины Владимира — Прим. ред.), не должны иметь имущество в России. Это имущество должно быть конфисковано и продано», — подчеркнул он.

По словам парламентария, вырученные средства следует направить на восстановление Донбасса. Шеремет отметил, что с имуществом таких олигархов на территории Украины нужно сделать то же самое. Средства следует использовать для восстановления инфраструктуры и экономики страны.

«Все их имущество – это следствие наживы и воровства. Вот и пришла пора отвечать за содеянное», — указал Шеремет.

Ранее глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и украинские олигархи могут столкнуться с ответными мерами по конфискации их собственности в России, в том числе на территории полуострова. Также сообщалось ранее, что президент Украины подписал закон о принципах принудительного изъятия в стране объектов собственности РФ и ее резидентов.

Политика,Михаил Шеремет,Александр Форманчук,Владимир Зеленский,Госдума,
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