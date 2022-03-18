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35 минут назад

В Госдуме прокомментировали выдвижение Зеленского на Нобелевскую премию мира

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Выдвижение президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира позволит Западу защитить его от возможного судебного преследования или ареста. Так обращение европейских политиков с целью номинировать главу Украины объяснил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, его слова приводят «Известия».

В Госдуме прокомментировали выдвижение Зеленского на Нобелевскую премию мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме этого, по мнению депутата, выдвижение Зеленского на премию станет станет для него карт-бланшем для принятия различных решений.

«Если бы Зеленский был защитником мира, то в течение своего правления он бы предпринял все шаги, которые обещал во время предвыборной кампании, и конфликтующие стороны — Киев, Донецк и Луганск — приступили бы к реализации Минских соглашений», — объяснил парламентарий.

По словам Чепы, в сложившейся на Украине ситуации есть вина Зеленского, который не был в состоянии управлять страной и нацистами, находившимися на ее территории. Политик подчеркнул, что украинский президент боялся их и при этом являлся марионеткой США.

Ранее стало известно, что бывшие и действующие европейские политики выдвинули Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Таким образом политики хотят продемонстрировать украинцам, что мир на их стороне.

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